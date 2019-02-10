ВАШИНГТОН, 10 фев /ПРАЙМ/. Данные телеканала CNN, что российский минтай якобы занял существенную долю американского рынка замороженной рыбной продукции и от этого страдают рыбаки Аляски, не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель Росрыболовства в США Олег Рыков.

Ранее телеканал CNN опубликовал материал, где утверждается, что российский минтай стоит дешевле американского, и это позволило ему получить долю примерно в 200 миллионов долларов на американском рынке замороженного минтая, американские школьники в результате едят рыбные палочки из российского сырья.

"И у нас, и у американцев эта рыба вылавливается, замораживается и отправляется в соседний с нами Китай. Американцы посылают 90% своего минтая на переработку в Китай, мы тоже очень значительное количество. Там она смешивается в одну массу, и определить, чья это рыба, невозможно", — сказал Рыков.

Он отметил, что информация о якобы вредных добавках в рыбную продукцию из минтая в Китае, также не соответствует действительности. "Мы продаем этот минтай в Китай. Мы не продаем его напрямую в Соединенные Штаты. Наши прямые поставки минтая в США за первые 11 месяцев 2018 года составили всего 400 тонн на полмиллиона долларов. Это то, что мы поставляем исключительно для русских общин Соединенных Штатов, для магазинов диаспор", — сообщил собеседник агентства.

Информация, что российский минтай занял нишу объемом 200 миллионов долларов, таким образом неверна, заключил он. "Это общий объем продаж минтая на американском рынке, американского в том числе. Китай после переработки за 11 месяцев 2018 года направил в США минтайной продукции всего на 60 миллионов долларов. То есть это даже не половина этого рынка", — пояснил Рыков.

Он добавил, что для школ из этого объема закупается очень небольшая часть. Представитель Росрыболовства напомнил, что Китай на фоне противоречий с США в сфере торговли ввел 25-процентные пошлины на американский минтай, Вашингтон не стал поднимать пошлины на китайскую продукцию из российского сырья. "Статья тенденциозна. Что касается американцев и положения минтая на мировом рынке, то виноваты они сами. Не надо было начинать торговую войну с Китаем. И это чисто американо-китайский вопрос, к которому мы не имеем отношения", — отметил собеседник агентства.

По словам Рыкова, информация CNN может быть связана с интересами Ассоциации производителей аляскинского минтая. "Это наши главные конкуренты. Под ними весь флот и все перерабатывающие и торгующие компании, занимающиеся минтаем", — сказал он. В середине января в ассоциации сменилось руководство, ее новый глава Крейг Моррис, по словам Рыкова, заявил, что через пять лет Россия по качеству переработанной минтайной продукции догонит США, и нет смысла "продолжать шельмование российского минтая". Появление материала может быть связано с личностью прежней главы ассоциации Пэт Шанахан, которая, как отметил Рыков, последние годы вела целенаправленную кампанию против России, продвигая инициативы в конгрессе.