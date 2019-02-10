ВАШИНГТОН, 10 фев /ПРАЙМ/. Если США введут заградительные пошлины на российский минтай на фоне недостоверной публикации CNN о его якобы большой доле на американском рынке, Россия сможет перенаправить эти объемы в Европу или Китай, заявил в воскресенье РИА Новости представитель Росрыболовства в США Олег Рыков.

Ранее телеканал CNN опубликовал материал, где утверждается, что российский минтай стоит дешевле американского и это позволило ему получить долю примерно в 200 миллионов долларов на американском рынке замороженного минтая, а американские школьники в результате едят рыбные палочки из российского сырья.

"Можно ожидать, что правительство США решит ввести тариф на ввоз российского минтая… Эту продукцию, если они нам закроют границу, мы можем просто-напросто переправить в Европу или тот же Китай", — сказал Рыков.

Он отметил, что это затронет только прямые поставки, которые составляют до 500 тонн в год. "Они мизерны. Это норма вылова одного судна буквально за неделю", — пояснил собеседник агентства.

Остальная продукция с содержанием минтая идет через Китай, куда Россия продает сырье. В США этот минтай попадает уже как китайский готовый продукт, сообщил Рыков.

Ранее Рыков сообщил, что информация, что российский минтай занял нишу объемом 200 миллионов долларов, неверна.