ВЛАДИВОСТОК, 11 фев /ПРАЙМ/. Рост цен на свинину в Приморском крае в связи с эпидемией ящура не превысит уровень инфляции, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия края в основном работают на завозном сырье. Пострадавшие от эпидемии ящура хозяйства за 2018 год произвели почти 13,5 тысяч тонн свинины – 10% от общего объема реализации мяса на продовольственном рынке края. В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия подчеркивают, что в 2019 году рост цен на свинину на продовольственном рынке Приморского края не превысит уровень инфляции", – сообщили в пресс-службе.

С 18 января в Спасском районе Приморья, где на ферме "Мерси-агро" от ящура погибли около 7 тысяч животных, был введен режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что еще на одной ферме района — "Приморский бекон" — погибла почти 1 тысяча свиней, еще 50 тысяч уничтожат. Группа компаний "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели также в Уссурийском городском округе, где ящур обнаружен в двух хозяйствах, и локальный режим ЧС — в Октябрьском районе, где болезнь нашли также на двух фермах. Недавно власти края сообщали, что болезнь осталась только в Спасском районе.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.