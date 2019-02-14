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САРАТОВ, 14 фев /ПРАЙМ/. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в рамках подписанного на форуме в Сочи соглашения с правительством Саратовской области вложит в развитие Балаковского филиала АО "Апатит" около 1,96 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба губернатора области.

Губернатор Валерий Радаев и гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев в четверг на площадке инвестфорума в Сочи подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве, предусматривающее реализацию проектов в экономической и социальной сферах.

"Финансирование инвестиционных проектов компании на площадке Балаковского филиала АО "Апатит" составит около 1,964 миллиарда рублей. На природоохранные мероприятия будет направлено 311,6 миллиона рублей, на охрану труда и техники безопасности – более 104,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Гурьев на встрече с губернатором уточнил, что в соглашении обозначены инвестиционные планы по развитию производства в Балаково, природоохранные мероприятия и проекты, направленные на улучшение условий труда и повышение промышленной безопасности.

"Конечно, важной частью заключенного сегодня соглашения стали наши обязательства по оперативному обеспечению аграриев Саратовской области высококачественными минеральными удобрениями", — цитирует Гурьева пресс-служба главы региона.

Как уточнила пресс-служба "Фосагро", соглашение между правительством области и компанией заключено на 2019 год и "конкретизирует направления сотрудничества в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона". "Они направлены на повышение эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит" (группа "Фосагро"), рост объемов выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента и повышение конкурентоспособности, поддержку образования, детского и профессионального спорта", — говорится в сообщении.

Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.