МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Большинство россиян, звонивших на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам о качестве и безопасности молочной продукции, интересовались действующими требованиям к качеству и маркировками.

"Всего в рамках всероссийской горячей линии по тематике качества и безопасности молочной продукции к сотрудникам управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, а также консультационных пунктов обратилось за консультацией более пяти тысяч граждан", — говорится на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что наибольший интерес представляли вопросы по действующим требованиям к качеству молочной продукции в соответствии с нормативными правовыми актами РФ – 27% от общего числа консультаций, 19% россиян интересовались вопросами маркировки, а порядка 16% обращений были связаны с рекомендациями по выбору продуктов.

Добавляется, что граждане часто задавали вопросы по защите потребительских прав. "Так 21% консультаций касались алгоритма действий в случае приобретения продукта, не соответствующего установленным требованиям, и правил оформления претензий в адрес продавцов", — уточняется в сообщении.

Кроме того, интерес у россиян вызывает и информационный ресурс Роспотребнадзора по защите прав потребителей, где публикуются сведения о фальсифицированной молочной продукции – 8% обращений касались опубликованных данных. Граждане также интересовались принципами здорового питания и включением молочных продуктов в рацион — 9% обращений.