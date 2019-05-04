БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая /ПРАЙМ/. Ученые Аргентины — страны, которая является крупным мировым поставщиком говядины, работают над генетическим улучшением растения "люцерна" — одного из основных в рационе коров, следует из сообщения правительство страны.

Исследование проводит Национальный институт сельскохозяйственных технологий (INTA). "Специалисты заверяют, что редактирование генов растений улучшает пищу, потребляемую животными, что влияет на большую устойчивость и эффективность производства… Самым большим достижением в секторе животноводства станет редактирование генов в растениеводстве", — отмечается в сообщении.

Ученые поясняют, что возможности увеличить площади для выращивания необходимой коровам пищи ограничены, а спрос на продукцию растет, поэтому необходимо увеличивать урожайность.

В INTA занялись генетическим улучшением люцерны, чтобы получить больше биомассы и повысить устойчивость растения к внешнему влиянию.

Также ученые хотят разработать экспериментальную люцерну, которая была бы устойчива к гербицидам. Это необходимо для борьбы с сорняками, которые наносят серьезный ущерб посевам.