МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" о взыскании с директора совхоза Павла Грудинина около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение… оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья Валентина Мизяк.

Истцы — акционеры Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова – в своей жалобе потребовали отменить принятое в феврале решение арбитражного суда Московской области. Тогда суд первой инстанции отклонил их иск о взыскании с Грудинина реального ущерба в размере около 1,1 миллиарда рублей и упущенной выгоды в размере около 1 миллиарда рублей. После отклонения апелляции решение подмосковного арбитража вступило в законную силу.