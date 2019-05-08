БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая /ПРАЙМ/. Производство кофе в Колумбии, являющейся мировым лидером на рынке арабики, наконец, перешло к росту: после двух месяцев серьезного падения оно увеличилось на 18% в апреле в годовом выражении, сообщила Национальная федерация продавцов кофе.

В феврале этот показатель снизился на 8,7%, а в марте – на 12%.

Кофе — биржевой товар, измеряется мешками по 60 килограммов. Сами кофейные зерна разделяются на два сорта: робуста и арабика, в небольших количествах производится сорт либерика.

"Производство кофе в Колумбии в апреле продемонстрировало значительный рост — на 18%, составив 1 миллион 31 тысячу мешков против 874 тысяч в апреле 2018 года", — отмечает федерация. Согласно ее данным, увеличилось производство и по отношению к марту 2019 года, когда оно составляло 914 тысяч мешков.

Экспорт кофе в апреле увеличился на 4,5% в годовом выражении – до 967 тысяч мешков. При этом он оказался меньше уровня марта 2019 года, когда было поставлено за рубеж 1 миллион 143 тысячи мешков.

Колумбийские производители кофе столкнулись с большими убытками на фоне падения цен на кофе, которое продолжается уже не один год. Власти страны и федерация выработали срочные меры для поддержки отрасли, в их числе – пересмотр и послабления по выплате долгов для производителей кофе перед аграрным банком, а также изучение возможности продажи кофе производителями без привязки к Нью-Йоркской бирже с акцентом на его качестве.