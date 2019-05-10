МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Россия в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы: поставки данной культуры из страны в новом сезоне могут составить 36 миллионов тонн, следует из майского обзора министерства сельского хозяйства США.

Экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельхозгоду может составить 27 миллионов тонн, из Соединенных Штатов — 23,5 миллиона.

Общий экспорт зерновых в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду может составить 42 миллиона тонн, включая 37 миллионов тонн пшеницы. Урожай зерна в России в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2018 году окажется на уровне 118 миллионов тонн.