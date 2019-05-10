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МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Россия в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы: поставки данной культуры из страны в новом сезоне могут составить 36 миллионов тонн, следует из майского обзора министерства сельского хозяйства США.

Экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельхозгоду может составить 27 миллионов тонн, из Соединенных Штатов — 23,5 миллиона. Глобальное производство пшеницы в будущем сезоне может обновить исторический рекорд, который был установлен в 2017-2018 сельхозгоду, и составить 777,489 миллиона тонн.

Урожай пшеницы в РФ в новом сезоне может составить 77 миллионов тонн, а переходящие запасы на конец июня следующего года вырастут до 7,728 миллиона тонн с 6,728 миллиона на конец текущего сельхозгода. "Урожай ожидается выше, чем в прошлом году, и будет вторым по величине в истории, если прогноз реализуется", — отмечается в документе.

В текущем же сезоне Россия, по оценке Минсельхоза США, может экспортировать 37 миллионов тонн пшеницы. Прогноз не менялся по сравнению с апрельской оценкой. Соединенные Штаты в 2018-2019 сельскохозяйственном году могут экспортировать 26,3 миллиона тонн пшеницы (прогноз снижен с 27,3 миллиона тонн), Евросоюз — 24 миллиона тонн (оценка не менялась).

Общий экспорт зерновых из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду может составить 42 миллиона тонн, включая 37 миллионов тонн пшеницы. Урожай зерна в России в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2018 году окажется на уровне 118 миллионов тонн.