МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Россия не просто догнала, но и перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщили РИА Новости эксперты рынка.

"За последние годы разница в ценах на тушку курицы в России и США достигла рекордного уровня. По официальным статическим данным, в 2018 году средняя розничная цена в США составила 3,2 доллара за килограмм, а в России — 2,1 доллара", — рассказал главный аналитик группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, Андрей Дальнов.

Он напоминает: разница в ценах между странами была положительной далеко не всегда, например, перед кризисом 1998 года тушка курицы в России была дороже, чем в США, примерно на 50 центов. "Во времена СССР было модно "догонять и перегонять" Америку. Сейчас можно сказать, что по одному важному показателю — дешевизне курицы — мы США действительно перегнали", — отметил эксперт.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк подтвердил данные показатели. "Нам сложно конкурировать по стоимости с другим мировым лидером по выращиванию и переработке бройлеров — Бразилией, но с США, в отношении себестоимости продукции мы уже давно можем конкурировать на мировых рынках", — указал он.

Собеседники РИА Новости также рассказали, почему РФ удалось обогнать Соединенные Штаты по цене курицы. "Во-первых, мяса стало гораздо больше. Потребление мяса птицы на душу населения выросло с середины 1990-х годов в три раза — до 35 килограммов. Из этой суммы на курятину приходится примерно 33 килограмма, остальное — индейка и прочие виды птицы", — отметил Дальнов из "Черкизово". "Во-вторых, драматически изменилась структура предложения: если в начале 1990-х на импорт приходилось две трети потребления, то сейчас доля отечественного производства приближается к 100%", — добавляет он.

Свою роль сыграло и ослабление рубля. Березнюк указывает, что себестоимость производства мяса в России практически целиком зависит от курса доллара. "Важнейшие составляющие либо импортируются, либо вывозятся на экспорт и зависят от доллара. Но даже при условии перечисленных факторов, низкий уровень цен на российскую мясопродукцию из курицы показывает, что производственно-сбытовая цепочка мяса птицы в России является одной из наиболее эффективных", — заключил он.