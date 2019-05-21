ВЛАДИВОСТОК, 21 мая /ПРАЙМ/. Карантин по болезни Ньюкасла ввели на территории села Комаровка в Приморье после обнаружения очагов этого заболевания в трех хозяйствах, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В селе Комаровка эпизоотическими очагами объявлены три личных подсобных хозяйства. В связи с обособленным месторасположением села, его удаленностью от других населенных пунктов ветеринарной инспекцией Приморского края принято решение не объявлять угрожаемую зону. На указанной территории введены ограничительные мероприятия, утвержден комплексный план по введению ограничений, препятствующих распространению болезни птиц", — говорится в сообщении.

Ньюкаслская болезнь (псевдочума) птиц — остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание. При болезни поражаются органы дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, происходит массовый падеж птицы. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие птицы.