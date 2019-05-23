ВАШИНГТОН, 23 мая /ПРАЙМ/. Власти США выделят 16 миллиардов долларов на поддержку сельского хозяйства, чтобы компенсировать отрасли потери, понесенные в результате торговой войны с Китаем, заявил в четверг министр сельского хозяйства Сонни Пердью в эфире телеканала Fox Business.

"Часть этих 16 миллиардов долларов будет использована в рамках программ доступа к рынкам, чтобы выходить на другие рынки и развивать их. Если Китай решил выйти из игры, мы будем продавать эту прекрасную продукцию в других местах", — сказал он.

В частности, по его словам, речь может идти об Индии, Малайзии, Таиланде, Филиппинах и других странах.

Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился ранее безрезультатно на фоне решения об очередном повышении американских пошлин на китайские товары — до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год с прежних 10%.

Также президент США Дональд Трамп ранее распорядился начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ в понедельник китайское министерство финансов заявило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов в год, поскольку переговоры о регулировании торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира приостановились.