НАЛЬЧИК, 24 мая /ПРАЙМ/. Производство продукции растениеводства в Ингушетии в 2019 году вырастет в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"За 2018 год производство зерновых и зернобобовых культур (в республике – ред.) составило 89,4 тысячи тонн, молока – 98,4 тысячи тонн, производство скота и птицы на убой — 6,8 тысячи тонн, объем отгруженной пищевой продукции составил 145 миллионов рублей. В этом году аграрии Ингушетии намерены более чем в 1,5 раза увеличить показатели производства продукции растениеводства, в том числе за счет новых сельскохозяйственных культур", — написал Евкуров в своем Instagram.

Он также отметил, что за счет реализуемых и планируемых инвестиционных проектов объем валовой продукции АПК республики увеличится более чем на 50%, а экспорт продукции АПК к 2024 году может составить 43,2 миллиона долларов.

"Среди таких проектов – птицекомплекс "Южный", агрокомплекс "Сунжа" и "Сад-гигант "Ингушетия", — заявил глава региона.