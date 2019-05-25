МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По этим данным, лидерство в сегменте алкогольных напитков сохраняет пиво, причем спрос на него стабильно растет. Если в конце минувшего года пиво занимало долю в 55,4% от всего купленного алкоголя, то в конце первого квартала – уже 63,2%, а в апреле апрель спрос на пиво вырос до 64,2%. На втором месте потребительских предпочтений – вино. Однако спрос на него по сравнению с прошлым годом несколько снизился: если на конец прошлого года доля вина составляла 18,3%, то в первом квартале она сократилась до 15,5%, а в апреле – до 15%.

"Мы видим, что на фоне общего роста цен россияне стали экономить на алкоголе. Дорогих напитков – виски, коньяк – покупают все меньше, и вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву. В этом году мы даже не наблюдали роста продаж шампанского на восьмое марта, хотя, как правило, в Международный женский день его покупают достаточно активно — это второй после Нового года потребительский пик", — пояснил РИА Новости генеральный директор сервиса Роман Майстер.

Спрос на водку, по данным экспертов, остается стабильным – ее продажи занимают порядка 10% от общего объема, а от более дорогих крепких напитков россияне постепенно отказываются: спрос на виски сократился с 2,4% в конце прошлого года до 1,4% в этом, на коньяк – с 4,5 и до 3,5%. Страдает и шампанское: если по итогам четвертого квартала 2018 года его доля составляла 4,1%, то по итогам первого квартала – 1,4%, в апреле – 1,3%.

Специалисты проанализировали статистику приобретения алкогольных напитков в первом квартале 2019 года в сравнении с четвертым кварталом 2018 года. Исследование, посвященное предпочтениям потребителей в алкогольном сегменте, было проведено на материале 700 тысяч чеков пользователей сервиса из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Челябинска и Новосибирска.

По мнению Майстера, в ближайшее время тенденция к экономии на алкоголе сохранится. "Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости, и, похоже, алкоголь – это то, на чем люди просто вынуждены экономить. Самый уязвимый сегмент – это элитные напитки, такие как коньяк и виски и др. Они, скорее всего, и дальше будут терять популярность", — сказал он.