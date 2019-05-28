МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит заявление конкурсного управляющего зерновой компании "Настюша" Антона Никеева, требующего признать банкротом бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева.

Заявление о банкротстве Ананьева поступило в арбитраж 7 марта. Суд тогда оставил его без движения, предложив Никееву уточнить место проживания должника, чтобы решить вопрос о подсудности дела. В материалах дела имеется информация о том, что Ананьев зарегистрирован в ЯНАО, в Салехарде.

В апреле в суд поступило ходатайство заявителя об устранении обстоятельств, послуживших оставлению заявления без движения. Суд, изучив материалы дела и приложенные документы, признал их достаточными для принятия заявления к рассмотрению.

В материалах суда на данный момент не указана сумма задолженности Ананьева перед "Настюшей". Однако из опубликованных ранее двух судебных актов известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд в марте взыскал с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей. Суд признал недействительными два договора поручительства, по которым "Настюша" поручилась за своего гендиректора и бенефициара Игоря Пинкевича при получении им двух займов от Ананьева. Зерновая компания как поручитель исполнила обязательства за заемщика, а теперь апелляционный постановил взыскать с Ананьева в пользу "Настюши" полученное по сделкам.

Группа "Настюша" — крупная сельскохозяйственная и пищевая компания с активами в России и Казахстане. Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал "Настюшу" банкротом.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С конца 2017 года Промсвязьбанк проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.