МЕХИКО, 4 июн /ПРАЙМ/. Министерство сельского хозяйства Бразилии сообщило в понедельник о приостановке поставок говядины в Китай из-за случая заболевания коровы спонгиоформной энцефалопатией, или коровьим бешенством.

Как передает канал Globo, случай болезни отмечен в штате Мату-Гроссу. Речь идет о временной приостановке импорта в КНР. Она начинается автоматически, когда появляется риск после обнаружения заболеваний у крупного рогатого скота, что предусмотрено подписанными в 2015 году двусторонними соглашениями.

В 2018 году объем поставок бразильской говядины в КНР составил 322,4 тысячи тонн на сумму почти в 1,5 миллиарда долларов. За первые четыре месяца текущего года этот объем составил 95,7 тысячи тонн на 442,4 миллиона долларов.