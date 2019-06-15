ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. Китай готов наращивать импорт российской сельскохозяйственной продукции, заявил в субботу заместитель председателя КНР Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

"Отношения России и Китая пережили непростые 70 лет и становятся все более зрелыми, устойчивыми и крепкими. В последние годы стороны укрепляют политическое взаимное доверие, совершенствуют механизмы кооперации, достигают результатов в практическом сотрудничестве, активизируют гуманитарные обмены и поддерживают тесную координацию по международным вопросам", — заявил Ван Цишань.

По его словам, "новая эпоха дает новые возможности, и развивать китайско-российские отношения на более высоком уровне – общий выбор народов двух стран".

"Китай готов постепенно увеличивать импорт российской сельскохозяйственной продукции и развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства по всей производственной цепи", — добавил Ван Цишань.