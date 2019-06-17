ПЕНЗА, 17 июн /ПРАЙМ/. Птицефабрика с объемом инвестиций в 100 миллионов рублей открылась на базе крестьянского фермерского хозяйства Ивана Кузякова в Каменском районе Пензенской области, сообщило областное правительство.

"Проект по созданию птицефабрики яичного направления реализован при участии средств государственной поддержки по линии регионального министерства сельского хозяйства. Общий объем инвестиций в проект составил 100 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 30 рабочих мест. При выходе птицефабрики на полную мощность станет возможным производить до 18 миллионов яиц в год", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что на новое предприятие завезли 80 тысяч голов суточного молодняка из селекционно-генетического центра "Свердловский" Свердловской области.