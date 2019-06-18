МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Понятие "продукты с истекающим сроком годности" не предусмотрено действующим законодательством России, поэтому пищевую продукцию на протяжении всего срока годности можно употреблять и в том числе передавать в социальные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Совет по правам человека порекомендовал правительству обеспечить передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность для предотвращения образования пищевых отходов. Позднее член комиссии СПЧ по экологическим правилам Евгений Бобров сообщил РИА Новости, что ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения.

"Исходя из принципов презумпции добросовестности производителей и продавцов, пищевая продукция в течение всего срока годности безопасна и может быть использована по прямому назначению", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что действующим законодательством не предусмотрено понятие "продукты с истекающим сроком годности". Есть только общее понятие "срок годности пищевой продукции", подразумевающее период времени, в течение которого продукция должна полностью соответствовать предъявляемым к ней требованиям безопасности, а также сохранять свои потребительские свойства, заявленные в маркировке, уточнили в пресс-службе.

При этом при хранении и реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем, отметили в ведомстве.