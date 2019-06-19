БАРНАУЛ, 19 июн /ПРАЙМ/. Аграрии Алтайского края войдут в банк данных земель сельхозназначения, сообщил в среду журналистам в рамках работы форума "День сибирского поля" полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

"Мы работаем над созданием банка данных земель сельхозназначения. Это не просто информация о том, сколько этих земель, как их используют и что нужно делать с точки зрения привлечения передовых технологий в сельском хозяйстве. Любой сельхозпроизводитель сможет зайти в этот банк данных, посмотреть свои земельные участки и увидеть экспертные рекомендации по работе. Мы же понимаем, что есть сорта, которые могут давать хороший урожай на юге, а в Сибири могут не вырасти. Универсальной экономики в сельском хозяйстве нет. Новая система даст результат с точки зрения управления всеми землями сельхозназначения", — пояснил Сергей Меняйло.

По его словам, если создать нужные условия, этот резерв тоже можно будет использовать, так как не все земли сельхозназначения сейчас в обороте.

"Новую систему планируют презентовать в течение месяца. Наполнять платформу мы сможем с подачи самих регионов и Минсельхоза, потому что там есть все научные разработки с точки зрения технологий сельского хозяйства, селекции и так далее, которые можно будет наложить и дать возможность нашим аграриям работать в системе. А дальше перейдем к дифференцированным мерам поддержки", — резюмировал полпред.

Агропромышленный комплекс края занимает ведущие позиции в России и обладает серьезным экспортным потенциалом. В прошлом году за пределы страны регион экспортировал продукции АПК более чем на 200 миллионов долларов. География поставок расширяется, в частности, за счет вовлечения стран дальнего зарубежья.

"День сибирского поля" проходит в Алтайском крае уже в девятый раз. На форуме представлены передовые технологии, новые разработки в сфере развития АПК, инновационного развития, во многом основанного на достижениях и возможностях цифровых технологий.