Кабмин РФ одобрил национальный доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее кабмин сообщал, что на заседании в четверг планируется рассмотреть следующие вопросы: о национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2018 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Проект доклада был представлен Минсельхозом.
"Одобрить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", — сообщается на сайте.
https://1prime.ru/consumer_markets/20190622/830096920.html