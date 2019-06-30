ТОКИО, 30 июн /ПРАЙМ/. Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.

Вместо этого теперь она сможет начать коммерческий лов в своей исключительной экономической зоне тех видов китов, численности которых ничто не угрожает. Пока квоты и виды китов, промысел которых будет разрешен, не обнародован.

31 ГОД УСТУПОК

С 1988 года Японии, будучи членом Международной китобойной комиссии, добровольно отказывалась от коммерческого промысла китов, оставляя за собой право на их лов в научных целях. Все это время японское правительство объясняла появление небольшого количества китового мяса в магазинах тем, что это своеобразный "побочный" продукт исследований китов, которые требуют непременного изучения состояния их желудков, для чего необходимо их умерщвление.

В последние 10 лет Япония подвергалась жесткой критике со стороны экологических организаций, прежде всего австралийских и новозеландских, за вылов и убийство китов. Объяснения японской стороны, что лов происходит в рамках разрешенной комиссией квоты, в расчет не принимались. В начале 2010-х годов между японскими китобоями и организацией Sea Shepard развернулась нешуточная война с применением водометных пушек и бутылок с зажигательной смесью.

КРОМЕ ВЫХОДА, ВЫХОДА НЕТ

В последний год своего членства Япония пыталась убедить коллег по комиссии, что из 86 видов китов многие не находятся на грани вымирания и их промысел в разумных пределах не повлияет на их численность. Однако организация была непреклонна. Тогда Япония пошла на последний шаг – объявила о своем выходе из состава комиссии, что автоматически перекрывает ей доступ к лову китов в Антарктике и северной части Тихого океана, пусть и в научных целях, но вместо этого открывает возможности "домашнего "лова в своей экономической зоне, но уже в том количестве, в каком она сочтет нужным.

КИТЫ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ. ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ

История употребления китового мяса в Японии насчитывает около 400 лет. Часто приводится довод, что за счет ограниченной территории Япония испытывает недостаток в растительных и тем более животных видах протеина. Издревле естественным источником протеина в рационе японцев была рыба и китовое мясо как часть морских ресурсов. Запрет на лов и промысел китов, да еще и со стороны стран, которые китовое мясо не употребляют в пищу, подавляющим большинством японцев на всех уровнях воспринимается как посягательство на национальную культуру и диктат.

Единственная последняя уступка, которую сделала Япония перед тем, как начать лов, – это отсрочка на один день. Формально объявить о разрешении на промысел определенных видов китов в своих водах она могла уже в воскресенье. Но Япония решила отложить его до понедельника, дождавшись окончания саммита стран "Группы двадцати", который проходил в Осаке 28-29 июня, чтобы не подвергать себя – страну, председательствующую на форуме, — критике со стороны стран-партнеров.