МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) 30 июня.

Ниже приводится справочная информация о китобойном промысле в мире.

Китобойный промысел – добыча и переработка китов, а также производство продукции из китового сырья. Наибольшей интенсивности китобойный промысел достиг в XX веке, когда его продукты использовались в пищевой, кожевенной, мыловаренной, текстильной, химической, а также в парфюмерной и косметической промышленности.

Население берегов Кольского и Пиренейского полуостровов, Бискайского залива, а также территории современной Японии добывало китов в IX-X веках.

В XVI веке добыча китов велась в проливе Ла-Манш, у берегов Ирландии и восточных берегов Северной Америки. В XVII–XIX веках интенсивный промысел гренландских китов осуществлялся в районе островов Шпицберген и Ян-Майен, в XVIII веке начался промысел этих китов в море Баффина и в проливе Дейвиса. В XVIII–XIX веках проводилась активная охота на южных гладких китов в теплой и приантарктической зонах Южного полушария. Судовой промысел кашалотов был открыт на юге северной Атлантики в начале XVIII века, позднее – в теплой и умеренной зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. В XIX–XX веках ведущие места в мировом китобойном промысле занимали Норвегия, Великобритания, США, Россия и Япония. С начала XX века основным районом добычи китов стала Антарктика.

В результате нерегулируемого промысла популяции многих крупных китов были в значительной мере подорваны.

С целью обеспечения надлежащего сохранения популяций китов и упорядоченного развития китобойного промысла в 1946 году была подписана Международная конвенция о регулировании китобойного промысла (International Convention for the Regulation of Whaling).

В соответствии с конвенцией была утверждена Международная комиссия по промыслу китов (МКК, International Whaling Commission).

Основная задача МКК – отслеживать и при необходимости корректировать меры, регулирующие китобойный промысел в мире. Комиссия также координирует и в некоторых случаях финансирует работы по сохранению многих видов китообразных.

По данным на июнь 2019 года, членами МКК являлись 89 стран.

Международная китобойная комиссия выделяет три вида китобойного промысла.

Первый – аборигенный китобойный промысел для удовлетворения потребностей коренных общин. Регулируется МКК, которая устанавливала ограничения каждые шесть лет. В 2018 году были приняты квоты на семилетний период.

Второй тип китобойного промысла – коммерческий. Он также регулируется МКК, но в 1982 году на него был введен мораторий, начиная с сезона 1985-1986 годов.

Третья категория – специальная разрешительная (или научная) охота на китов. Не регулируется МКК.

В настоящее время аборигенный промысел китов разрешен для коренного населения Чукотки (Россия), Гренландии (Дания), Аляски (США) и Сент-Винсента и Гренадин.

Для России и США на 2013-2018 годы были установлены совместные блок-квоты в размере 744 серых и 336 гренландских китов.

Квота на 2019-2025 годы установлена в размере 392 гренландских и 980 серых китов.

По данным Международной китобойной комиссии, коренное население Чукотки в 2013 году добыло 127 серых и одного гренландского кита, в 2014 году – 124 серых кита, в 2015 году – 125 серых китов, в 2016 году – 120 серых и 2 гренландских кита; в 2017 году – 119 серых и одного гренландского кита.

Коренное население Аляски в 2013 году добыло 57 гренландских китов, в 2014 году – 53, в 2015 – 49 гренландских китов, в 2016 году – одного горбатого кита, двух малых полосатиков (все три – несанкционированный отбор) и 59 гренландских китов; в 2017 году – одного серого кита (несанкционированный отбор) и 57 гренландских китов.

Для Гренландии Международная китобойная комиссия выделяет отдельные квоты для западного и восточного побережья.

Для восточного побережья Гренландии на период с 2005 по 2018 год была установлена квота – 12 малых полосатиков в год.

Для западного побережья Гренландии на период 2015-2018 годов была установлена следующая ежегодная квота – два гренландских кита, 19 финвалов, 164 малых полосатиков и 10 горбатых китов.

Ежегодная квота на 2019-2025 годы для восточного побережья Гренландии составляет 20 малых полосатиков, для западного побережья – 19 финвалов, 164 малых полосатиков, два гренландских кита и 10 горбатых китов.

По данным Международной китобойной комиссии, в районе восточного побережья Гренландии было выловлено в 2013 году – шесть малых полосатиков, в 2014 году – 11, в 2015 году – шесть, в 2016 году – 15, в 2017 году – 10 малых полосатиков.

В районе западного побережья Гренландии в 2013 году было выловлено девять финвалов, восемь горбатых китов и 175 малых полосатиков; в 2014 году – 12 финвалов, семь горбатых китов и 146 малых полосатиков; в 2015 году – 12 финвалов, шесть горбатых китов, 133 малых полосатика и один гренландский кит; в 2016 году – девять финвалов, пять горбатых китов, 148 малых полосатиков; в 2017 году было выловлено восемь финвалов, два горбатых кита и 133 малых полосатика.

Для Сент-Винсента и Гренадин МКК на период 2013-2018 годов была установлена квота в 24 горбатых кита. На период 2019-2025 годов размер квоты составляет 28 горбатых китов.

По данным Международной китобойной комиссии, Сент-Винсент и Гренадины в 2013 году добыло четыре горбатых кита, в 2014 году – два горбатых кита, в 2017 и 2015 годах – по одному горбатому киту.

Коммерческий китобойный промысел в настоящее время осуществляют страны, не являющиеся членами МКК, а также ряд стран, выступившие с возражениями или оговорками в отношении моратория. Несмотря на то, что эти страны предоставляют данными о вылове Комиссии, МКК не регулирует этот китобойный промысел.

Среди стран-членов МКК коммерческий промысел китов ведут Норвегия и Исландия.

Российская Федерация также зарегистрировала возражение против решения о моратории, но в настоящее время не ведет коммерческий китобойный промысел (СССР вел коммерческий промысел в 1985-1986 годах).

Норвегия добывает малых полосатиков в своей исключительной экономической зоне, а Исландия в пределах своей исключительной экономической зоны – малых полосатиков и финвалов.

По информации МКК, Норвегия в 2013 году добыла 594, в 2014 – 736, в 2015 году – 660, в 2016 году – 591, в 2017 году – 432 малых полосатика; Исландия в 2013 году добыла 134 финвала и 35 малых полосатиков, в 2014 году – 137 финвалов и 24 малых полосатика, в 2015 году – 155 финвалов и 29 малых полосатиков, в 2016 году – 46, в 2017 году – 17 малых полосатиков.

Международная конвенция о регулировании китобойного промысла (1946) разрешает убой китов для научно-исследовательских целей (статья VIII). Ответственность за установление и регулирование этих уловов возложена на отдельные правительства, а не на МКК.

Каждая страна должна сообщать Комиссии обо всех выданных особых разрешениях. Правительства могут в любое время отменить выданные ими разрешения.

Научная информация, полученная в результате специального китобойного промысла, должна представляться Комиссии ежегодно.

В разные годы добычу китов в научных целях вели Исландия, Южная Корея и Норвегия. В настоящее время китобойный промысел в научных целях осуществляет Япония, которая с самого начала не согласилась с мораторием на коммерческий китобойный промысел и выразила протест. Однако в 1987 году отозвала его, сообщив, что прекращает коммерческий промысел и ограничится лишь добычей китов в рамках научной антарктической программы JARPA (Japanese Research Program in Antarctica), которую позже сменила программа JARPA II.

Японцев неоднократно уличали в том, что под видом охоты в научных целях они на самом деле ведут коммерческий промысел. В частности, в 1994 году это показали генетические исследования: специалисты IWC проанализировали китовое мясо и жир с японских рынков. Активисты экологической организации Greenpeace регулярно выступали с разоблачениями японских китобоев. Власти Австралии выиграли процесс в Международном суде ООН, который в 2014 году запретил Японии вести китобойный промысел в антарктических водах, признав, что программа JARPA не соответствует научному статусу.

В 2015 году правительство Японии начало новую специальную программу китобойного промысла в Антарктике под названием NEWREP-A.

В июне 2015 года научный комитет Международной комиссии по промыслу китов заявил, что в этой программе "недостаточно информации" и потребовал, чтобы японское правительство представило больше доказательств необходимости "научного промысла".

Однако в октябре правительство Японии сообщило ООН, что не будет признавать юрисдикцию международного суда и возобновит промысел.

В ноябре 2016 года правительство Японии распространило предложение о новой программе китобойного промысла в северной части Тихого океана под названием NEWREP-NP.

В декабре 2018 года Япония объявила о намерении выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы с июля возобновить китобойный промысел. Охота будет вестись в территориальных водах страны. Официально Япония покинет комиссию 30 июня, в МКК будет участвовать в статусе наблюдателя.

По итогам антарктического сезона 2013/14 Япония добыла в научных целях 476 китов, 2014/15 – 196 китов, 2015/16 – 520 китов, 2016/17 – 488 китов, 2017/18 – 596 китов.

Всего с момента введения моратория в научных целях было добыто 17 839 китов, из них 310 финвалов, 56 кашалотов, 1563 сейвалов, 734 полосатика Брайда и 15 176 малых полосатиков.