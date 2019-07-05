СОЧИ, 5 июл /ПРАЙМ/. Развитие правового регулирования виноделия обсудят участники из России и еще десяти стран черноморского региона на форуме виноделия, который откроется в пятницу в Сочи, сообщают организаторы.

В течение трех дней в Сочи пройдет VI Черноморский форум виноделия. В нем участвуют компании и ассоциации из основных винодельческих регионов России: Кубани, Крыма, долины Дона, Дагестана, а также из Грузии, Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Молдавии, Румынии, Сербии, Хорватии и Турции.

"Учитывая большое значение и острую актуальность для всего сектора виноделия России дискуссии вокруг федерального закона "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации", в рамках форума состоятся международные слушания по развитию правового регулирования виноделия в России, странах Южного Кавказа и Балкан. С нашими зарубежными коллегами будет обсуждаться, каким образом подобное законодательство развивалось у наших соседей, какие проблемы и какие достижения есть на этом пути", — говорится в сообщении.

На форуме будет также обсуждаться будущее грузинского вина на российском рынке.

В программе кроме того мастер-классы компаний, презентации стран региона, международный дегустационный конкурс вин и крепких спиртных напитков "Вина Черного моря 2019", проводимый по стандартам OIV.

Черноморский форум виноделия проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России.