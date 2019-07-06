ПЕРМЬ, 5 июл /ПРАЙМ/. Минсельхоз совместно с Россельхознадзором планирует открыть по всей стране 300 лабораторий по выдаче сертификатов соответствия международным требованиям для экспортной сельхозпродукции, сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на расширенном совещании по реализации нацпроектов.

Один из участников обсуждения указал на то, что в России нет лабораторий, способных выдавать сертификат международного соответствия на пчеловодческую продукцию, из-за чего предприниматели не имеют возможности экспортировать свой мед за рубеж.

"Вопрос у нас совместно с Россельхознадзором стоит в планах. Мы должны объявить конкурс на оборудование до конца года, и, соответственно, в 2020 году по плану уже ввести первую лабораторию для пчеловодов. Это нужно по всей стране. Всего у нас запланировано 300 лабораторий", — сказала Лут.

Она также отметила, что в ближайшее время будет открыто две лаборатории, "чтобы посмотреть спрос". "Там (в отрасли) очень ограничено с точки зрения спроса, а производительность лабораторий большая", — пояснила Лут.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов добавил, что открытие подобных лабораторий "очень важно, потому что предоставление международного сертификата для экспортной продукции — это одна из таких тем, которая постоянно поднимается предпринимателями".

"У нас в программе поддержки экспорта как раз есть необходимые ресурсы и пункты о том, чтобы расширять количество этих лабораторий, которые давали бы сертификат международного соответствия. Поэтому как раз нацпроект на это и нацелен. Таких лабораторий будет больше", — заключил Силуанов.