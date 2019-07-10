СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл /ПРАЙМ/, Максим Грознов. Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, как произведенного в России, в том числе из импортных виноматериалов, так и зарубежного, законом предлагается ввести льготы (вычеты) для виноделов и производителей винограда. Глава ФГУП "Массандра" Янина Павленко назвала законопроект первым за более чем столетие документом, дающим существенные экономические преференции производителям российского вина и винограда, и реальным прорывом в развитии виноградарства и виноделия.

ПЕРЕВОРОТ В ОТРАСЛИ

Законопроект создает равные условия по акцизу для импортных и российских вин, при этом предлагаются существенные льготы – вычеты для производителей вин из винограда, выращенного на территории России. Документ, если он будет принят, создаст условия для изменения конъюнктуры рынка и продвижению качественных вин российского производства в торговые сети, уверена Павленко.

"Это реальный переворот в отрасли, впервые с момента принятия в России первого закона о винограде и вине в 1914 году, который просуществовал непродолжительное время, этот законопроект создает реальную экономическую выгоду для развития виноградарства и отечественного виноделия", — заявила РИА Новости Павленко.

ИЗМЕНЕНИЯ АКЦИЗА И ПОЯВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

Проектом закона предусматривается выравнивание действующей сегодня в РФ ставки акциза на игристые и тихие вина со ставками акциза на вина, произведенные из винограда, выращенного в России, которая сейчас снижена. Однако одновременно создается механизм компенсации и существенной поддержки отечественных виноделов, уверена собеседница агентства.

"Ключевой момент. Ставки акциза выравниваются, а вводятся налоговые вычеты для производителей игристых и тихих вин из винограда, произрастающего на территории России. В результате с применением вычета стоимость акциза игристых вин, сделанных из российского винограда, уменьшится, а для всех иных игристых вин, в том числе импортных — увеличится. Проектом предусмотрено, что для тихих вин акциз увеличивается существенно, но для тихих вин из винограда, выращенного в России, акциз уменьшится в разы. Это революция!", — сказала Павленко.

Признание винограда подакцизным товаром, который используется для производства вина, не коснется столовых сортов. Начисление акциза на виноград идет в момент реализации вина, а не в момент уборки урожая. Вычет же будет предоставляться в момент уплаты акциза на вино, уточнила Павленко.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ОБОРОТ

Сегодня около 75% рынка вин с надписью на этикетке "Вино России" — это вина, разлитые из импортных виноматериалов, которые в свою очередь акцизом не облагались, напомнила Павленко. По новым требованиям, все вина теперь будет подакцизны, но произведенные в России смогут получить компенсацию в виде вычета. Выгоды от принятия изменений в налоговый кодекс для винопроизводителей и для производителей винограда очевидны, считает Павленко.

"Настораживает механизм документального учета на использование вычетов – надо еще понять, как будет работать новая система. Но принцип законопроекта имеет неоспоримые преимущества, они гарантируют расширение господдержки отечественных производителей вин – всех, кто производит вино из винограда, выращенного не на конкретной территории, а в России в целом. Налоговая нагрузка на балковое вино (изготовленное из импортных виноматериалов), а также на бутылочное импортное вино увеличится. В конечном итоге, российский производитель сможет потеснить своей качественной продукцией импортную на полках магазинов", — сказала Павленко.

ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ ВИНОГРАДАРСТВА

Новый принцип налогообложения подстегнет винопроизводителей к производству собственного или закупке отечественного винограда, считает глава объединения.

"Наконец начнет развиваться виноградарство. Государство обозначило, что если вы хотите производить российское вино, то, будьте любезны – выращивайте виноград. Это первый постулат. Второй – импортные виноматериалы будут облагаться акцизом, соответственно, хоть и незначительно, вырастет стоимость бутылки вина, которое сделано из завозного и зачастую некачественного импортного виноматериала. И главное – в итоге акцизный сбор для производителей российского вина из отечественного винограда будет снижен. Это реальный прорыв", – сказала Павленко.

Законопроектом также планируется переходный период для вин, игристых вин из российского сырья, произведенного до 1 июля 2019 года, реализованных после вступления в силу законопроекта. В этом случае предусматривается уплата пониженной ставки акциза, сообщила Павленко.

"МАССАНДРА" ПРОСИТ НЕ ЗАБЫТЬ О КЛАССИКЕ

Директор предприятия сообщила, что после изучения законопроекта намерена обратиться в правительство России с просьбой применить новые условия в налоговом законодательстве и для классической продукции "Массандры", которая не входит в категорию тихих и игристых вин.

"Я обращаюсь с просьбой и готовлю официальные документы в правительство сделать аналогичные льготы для нашего, классического для "Массандры" типа специальных вин (крепленых спиртом). Я очень надеюсь, что мы будем услышаны, потому что все наши классические вина производятся исключительно из нашего собственного винограда", — сказала гендиректор предприятия.

Павленко напомнила, что исторически на "Массандре" никогда не производились вина из "балка" (ввозимого виноматериала), вся продукция была создана из винограда, выращенного на крымских виноградниках.