САРАТОВ, 10 июл /ПРАЙМ/. Власти в среду объявили режим чрезвычайной ситуации в Барышском районе Ульяновской области, где выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней и обнаружили труп больного дикого кабана, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Ранее глава правительства области Александр Смекалин сообщил, что 8 июля в селе Сурские Вершины Барышского района выявили очаг АЧС в одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ), а также обнаружили труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения "Сурские вершины". Очаг АЧС локализован, на выезде из села установили контрольно-пропускной пункт.

"Введен режим ЧС муниципального характера в Барышском районе. На 11 июля запланирована утилизация 25 голов свиней данного ЛПХ с их последующим захоронением", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очаг заболевания выявили в подсобном хозяйстве, где зафиксирован падеж трех свиней.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.