ЖЕНЕВА/МЕХИКО, 11 июл /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова, Дмитрий Знаменский. Изменения климата в мире приведут к тому, что многие земли станут непригодными для выращивания какао-бобов, но говорить об исчезновении шоколада пока рано, заявил РИА Новости директор отдела по окружающей среде Всемирного фонда какао Итан Будьянский.

"Начиная с 2013 года, серия статей в СМИ привела к тому, что фермеры какао-бобов и любители шоколада начали волноваться, что шоколад в ближайшие несколько десятилетий "вымрет". Но эти истории лишь частично интерпретировали исследование, которое провел Международный центр тропического сельского хозяйства. Хорошая новость заключается в том, что нам рано еще планировать прощаться с шоколадом. Однако из-за изменения климата становится все яснее, что некоторые земли будут менее пригодны для производства какао-бобов", — сказал он.

По его словам, в настоящее время необходимо качественно менять подход к выращиванию какао-бобов. Всемирный фонд какао как раз работает над этой проблемой и совместно с фермерами и правительствами стран пытается выработать новую стратегию выращивания продукции в условиях изменения климата и активной вырубки лесов, а также нелегального выращивания какао в национальных парках. В Фонде полагают, что улучшение качества посадочных материалов и обучение фермеров более профессиональным методам ведения сельского хозяйства не только помогут увеличить продуктивность ферм, но и снизят негативное влияние изменения климата на производство какао-бобов.

"Сегодня из-за устаревших методов ведения сельского хозяйства производительность на большинстве ферм по выращиванию какао намного ниже, чем могла бы быть", — считает Будьянский.

В частности, малые фермерские хозяйства нередко сталкиваются с экономическими трудностями и испытывают на себе последствия колебания погодных условий и продолжительной засухи, особенно в Латинской Америке.

Однако многие специалисты оптимистично настроены в отношении будущего какао и продуктов из какао-бобов. К примеру, в Мексике рассчитывают на стабильную ситуацию с производством этой продукции в мире.

"Мы оптимистично настроены в части того, что мексиканскому сельскому хозяйству (в части какао) посвящаются программы, правительство помогает с посадкой деревьев в юго-восточных регионах. Мы уверены, что другие страны прилагают аналогичные усилия, чтобы шоколад продолжал присутствовать на наших столах и радовал своим вкусом тех, кто его ест", — заявила РИА Новости генеральный директор Национальной ассоциации производителей шоколада страны Алисия Парамо.

По ее словам, уверенности шоколатье придает быстро растущий гастрономический рынок Мексики, где повара все чаще применяют шоколад при приготовлении блюд. Именно в Мексике, кстати, едят моле – мясное блюдо, готовящееся в специальном шоколадном соусе со специями. Сейчас Ассоциация работает над учреждением в Мексике своего национального праздника шоколада.

"Уже четыре года мы ведем работу, чтобы 2 сентября было объявлено национальным днем какао и шоколада, дабы поддержать с социально-культурной точки зрения сохранение этих продуктов в повседневном потреблении и привычках мексиканских семей", – отметила Парамо.

Согласно расчетам Ассоциации, Мексику ожидает ежегодный рост производства шоколадной промышленности примерно на 5% за год. В 2018 году производство какао, по предварительному прогнозу, составило порядка 30 тысяч тонн, а к 2030 году оно должно вырасти до 47,6 тысячи тонн. В 2017 году стоимость произведенного какао приблизилась к 1,1 миллиарда песо (56,4 миллиона долларов). При этом отрасль дает 90 тысяч прямых и порядка 135 тысяч связанных с ней рабочих мест.

Мексика и Центральная Америка традиционно считаются родиной шоколада. Его употребляли в пищу еще ольмеки, ацтеки и майя, а с ацтекского языка это слово переводится как "горькая вода".