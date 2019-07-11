ХАБАРОВСК, 11 июл /ПРАЙМ/. Анюйский рыбоводный завод в Хабаровском крае выпустил в приток Амура более 700 мальков осетров и калуги, перевыполнив план более чем в 1,5 раза, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

По его словам, к выпуску молоди рыб осетровых видов приступили рыбоводные заводы ФГБУ "Главрыбвод", куда входят Анюйский завод в Хабаровском крае и Владимирский завод в ЕАО.

"Всего в этом году, в соответствии государственным заказом, заводы "Главрыбвода" планировали выпустить 1,2 миллиона мальков осетров и калуги. Анюйский завод должен был выпустить 400 тысяч, но накануне выпустил 357,5 тысячи мальков калуги и 345 тысяч молоди амурского осетра, что больше плана. Кроме того, 17 июля планируется выпустить еще не менее 120 тысяч мальков", — рассказал собеседник.

Он отметил, что в четверг также планируется начать выпуск мальков на Владимирском заводе в ЕАО.

Всего в Хабаровском крае работают семь рыбоводных заводов, три государственных – на реках Анюй, Гур и Амгунь, и четыре частных в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах. Они занимаются воспроизводством рыб осетровых и лососевых видов.

В Амуре обитают два вида осетровых рыб — амурский осетр и калуга. Из-за низкой численности их вылов в реке в коммерческих целях запрещали трижды: в первый раз в 1923-1930 годах, потом из-за ухудшения ситуации с 1958 по 1976 годы и с 1984 года по настоящее время. Существенный урон популяции наносит браконьерский лов.