ВЛАДИВОСТОК, 12 июл /ПРАЙМ/. Приморье с начала года увеличило в 28 раз объем экспорта пшеницы в КНДР – до 8,4 тысячи тонн, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"За первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,3 тысячи тонн вырос экспорт пшеницы (из Приморья), всего с начала 2019 года на экспорт направлено 41,8 тысячи тонн пшеницы. Рост экспорта по этому виду зерна произошел в связи с увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну из Приморского края направлено 8,4 тысячи тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года – 0,3 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Основным импортером зерна из Приморья является Япония, туда отправлено 33,4 тысячи тонн.

Всего за первое полугодие из Приморья отправлено на экспорт 266,7 тысячи тонн зерна и 27,7 тысячи тонн продуктов его переработки. В том числе в КНР поставлено 23,8 тысячи тонн пшеничной муки. В КНДР ее отгружено 3,3 тысячи тонн.