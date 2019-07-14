МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Самое большое количество любителей мороженого в России на душу населения живет в Екатеринбурге, а меньше всего холодное лакомство любят в Казани, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, в Екатеринбурге мороженое покупают чаще всего среди российских городов — 70,9 штук на тысячу позиций в чеке. Специалисты сервиса проанализировали 235 тысяч чеков от 224,5 тысячи пользователей за период май-июнь 2019 года. В среднем по России на тысячу позиций в чеке приходилось 56 штук мороженого.

На втором месте в рейтинге любителей мороженого оказался Ростов-на-Дону – там на тысячу позиций в чеке приходилось 66,9 штук мороженого, на третьем месте — Санкт-Петербург с 64 позициями. Москва в рейтинге частоты покупок мороженого заняла лишь шестое место с 51,7 позиций, последнее место в рейтинге из 10 городов заняла Казань с 20,8 позиций, пропустив вперед Омск, Новосибирск и Челябинск.

По данным сервиса, больше всего российские покупатели любят мороженое в вафельных стаканчиках: классический пломбир, шоколадное или крем-брюле. На втором по популярности месте — пломбир в брикетах, на третьем — разные варианты эскимо. В числе популярных сортов встречаются и экзотические виды мороженого: ванильное с пралине и орехами пекан, фисташковое, щербет из черной смородины, мороженое с вареным сгущенным молоком и кукурузными хлопьями.

Что касается производителей, россияне отдают предпочтение отечественным брендам: "Коровка из Кореновки", "Вологодский пломбир" — именно продукция этих двух производителей чаще всего встречается в топ-30. В числе популярных брендов также "Чистая линия", "Настоящий пломбир", "Филевское". Международных брендов в числе предпочтений покупателей оказалось всего два: "Баскин Робинс" и "Сникерс".

В исследовании аналитики учли мнения 10940 пользователей, которые оставили 24561 отзыв и поставили 34114 оценок на сайте сервиса.