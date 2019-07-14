МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Россия по итогам 2018/19 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.

Россия по итогам 2017/18 сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав США и страны ЕС. В четверг глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что экспорт зерновых культур из РФ в минувшем сезоне составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн. Согласно июльскому докладу минсельхоза США, экспортные поставки пшеницы из Соединенных Штатов в минувшем сезоне оцениваются в 25,5 миллиона тонн, из Евросоюза — в 24 миллиона, из Канады — в 24,5 миллиона тонн.

"Россия в очередной раз доказала свое лидерство, обогнав США, ЕС и Канаду", — сказал РИА Новости директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. Он отметил, что поставки российской пшеницы составляют примерно 20% от объема мировой торговли.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также считает, что по итогам сезона 2018/19 Россия обошла по поставкам пшеницы другие страны. "Качество российской пшеницы соответствует всем международным требованиям. Россия доказала, что соблюдает и выполняет все требования, обеспечивая своим зерном пятую часть мира", — сообщил собеседник агентства.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк сказал, что экспорт зерна из России в прошлом сезоне можно считать вторым в новейшей истории после сезона 2017/18. "Нынешний результат оказался ниже предыдущего сезона, однако смело можно называть его также превосходным. Таким образом, Россия по прогнозам вновь сохранила за собой первое место по экспорту пшеницы, обгоняя Евросоюз, США и Канаду", — сказал эксперт.

По прогнозу минсельхоза США, Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и в 2019/20 сельскохозяйственном году (начался 1 июля текущего года). Так, по оценке ведомства, поставки российской пшеницы за рубеж в наступившем сезоне составят 34,5 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.