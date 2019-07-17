МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке в 20% планируется внести в Госдуму в четверг, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания с правительством.

"Обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.