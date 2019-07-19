БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл /ПРАЙМ/. Исследователи Национального агротехнологического института (INTA) и Национального университета Патагонии установят на аргентинской круглогодичной антарктической станции Марамбио модуль для выращивания салатов и трав на искусственных средах, без почвы, сообщает правительство Аргентины.

Для этого будет приспособлен морской контейнер шести метров в длину, который будет разделен на два сектора по три уровня в каждом. Он будет оснащен системой мониторинга и сбора данных. В настоящее время заканчивается сооружение необходимой инфраструктуры.

"На данный момент мы будем выращивать рукколу, салат, петрушку, базилик и мангольд. Кроме того, мы рассматриваем возможность включения в исследование некоторых ароматических веществ, таких как кориандр", — сообщил специалист по выращиванию продуктов на гидропонике INTA Хорхе Бирги.

Эти растения помогут разнообразить рацион питания ученых и военных, работающих на базе.

В настоящее время Аргентина проводит целую серию научных исследований в Антарктиде.