БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл /ПРАЙМ/. Аргентина соберет рекордный урожай сельхозкультур, в том числе пшеницы, в 2018-2019 сельхозгоду, сообщает правительство страны.

Аргентина входит в число мировых лидеров по производству и экспорту зерна, в том числе пшеницы.

"Общий урожай кампании 2018/2019 достигнет 147 миллионов тонн, это цифра, которая является историческим рекордом для сельхозпроизводства Аргентины… Производство кукурузы и пшеницы оценивается в 57 и 19,5 миллионa тонн соответственно, это также исторический рекорд", — отмечается в сообщении.

Урожай сои составит 55,3 миллиона тонн.