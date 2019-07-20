Аргентина соберет рекордный урожай пшеницы в 2018-2019 сельхозгоду
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл /ПРАЙМ/. Аргентина соберет рекордный урожай сельхозкультур, в том числе пшеницы, в 2018-2019 сельхозгоду, сообщает правительство страны.
Аргентина входит в число мировых лидеров по производству и экспорту зерна, в том числе пшеницы.
"Общий урожай кампании 2018/2019 достигнет 147 миллионов тонн, это цифра, которая является историческим рекордом для сельхозпроизводства Аргентины… Производство кукурузы и пшеницы оценивается в 57 и 19,5 миллионa тонн соответственно, это также исторический рекорд", — отмечается в сообщении.
Урожай сои составит 55,3 миллиона тонн.
https://1prime.ru/consumer_markets/20190720/830175086.html