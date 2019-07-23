МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании Совфеда 23 июля в рамках "правительственного часа" расскажет сенаторам о долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса страны, этот вопрос внесен в повестку дня.

В повестке заседания также законы о географическом указании места происхождения товара как объекте интеллектуальных прав. Закон, подготовленный группой сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и депутатом Павлом Крашенинниковым, предоставляет правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.

В частности, предлагается ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав — "географическое указание" — в качестве средства индивидуализации товаров, это также называется "брендами регионов". Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию.

Кроме того, будут рассмотрены законы об упрощении порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, об упрощении использования бюджетных средств для достройки проблемных объектов недвижимости.

Члены Совета Федерации рассмотрят законы об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности медработников. Один из законов дополняет Уголовный кодекс нормой, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

Вторым законом предлагается предусмотреть в КоАП штраф от четырех до пяти тысяч рублей за случаи, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.

Кроме этого, предусматривается ужесточение наказания для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб с включенными мигалками и звуковым сигналом. Законодатели предлагают увеличить штраф до пяти тысяч рублей или лишать нарушителей водительских прав на срок от трех месяцев до года.

Также парламентарии рассмотрят законы, уточняющие порядок выбора работником зарплатного банка, и о штрафах, за нарушения этого права работодателем.

Первый закон, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.

Согласно закону, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Вторым законом увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней с 5 рабочих дней.