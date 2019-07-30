МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник проверит обоснованность заявления зерновой компании "Настюша", требующей признать банкротом бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева.

Как ранее сообщил в суде представитель конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева, требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей.

Суд тогда признал недействительными два договора поручительства, по которым "Настюша" поручилась за своего гендиректора и бенефициара Игоря Пинкевича при получении им двух займов от Ананьева. Зерновая компания как поручитель исполнила обязательства за Пинкевича, но апелляционный суд обязал Ананьева вернуть деньги "Настюше".

Арбитраж Москвы в июне в рамках дела о банкротстве отказался наложить арест на имущество Ананьева на сумму около 2,9 миллиарда рублей, в том числе деньги на счетах в двух банках, четыре автомобиля и самолет Bombardier Challenger 650. Никеев просил также арестовать недвижимое имущество Ананьева – земельные участки, жилые и нежилые помещения, долю в 33% в уставном капитале ООО "ПСБ-Менеджмент". Суд, однако, не нашел оснований для принятия обеспечительных мер.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. С конца 2017 года ПСБ проходил процедуру санации через УК Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.

Группа "Настюша" — крупная в прошлом сельскохозяйственная и пищевая компания с активами в России и Казахстане. Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал "Настюшу" банкротом.