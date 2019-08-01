ВЛАДИВОСТОК, 1 авг /ПРАЙМ/. Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств, предположительно, африканской чумы свиней, сообщает администрация края.

"Заболевание было обнаружено в хозяйстве, расположенном недалеко от автоперехода (с КНР) Сосновая Падь 31 августа, предположительно, африканская чума свиней. Для подтверждения вируса образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. На данный момент в муниципалитете объявлен режим ЧС", — говорится в сообщении.

В хозяйстве содержатся почти 70 свиней, вирус занесен в результате нарушений ветеринарных правил – бесконтрольного выгула животных, отметил руководитель Госветинспекции Приморья Дмитрий Кузин.

Все животные хозяйства в ближайшее время будут уничтожены, работают ветеринарные врачи. На границе 100-километровой зоны от очага будут выставлены посты. Вывоз свиней, реализация продукции свиноводства запрещены.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.