МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Бахчевые развалы начинают свою работу в субботу в Москве, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее в пресс-службе департамента по конкурентной политике сообщали, что в этом году в Москве будет работать порядка 350 подобных точек продаж. Наибольшее количество точек открыто на юге Москвы. Так, в ЮВАО победители городских аукционов за последние четыре года открыли 64 бахчевых развала, на юге и юго-западе – по 58. В числе лидеров также оказался запад Москвы — 45 торговых точек, в Восточном административном округе — 29 точек продаж. Бахчевые развалы будут работать до 1 октября.

В прошлом году бахчевые развалы размещались только в специально отведенных местах. Работало порядка 240 бахчевых развалов по всей Москве, стоимость арбуза в таких точках составляла 25-30 рублей за килограмм, а дыни — 60-80 рублей за килограмм Несанкционированное размещение торговых точек по продаже бахчевых культур пресекалось властями.