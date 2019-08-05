ПРАГА, 5 авг /ПРАЙМ/. Ответные меры РФ, введенные в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции стран Запада, привели на рынке Чехии к падению закупочных цен на фрукты для собственных производителей на 20%, а также к разорению отдельных небольших ферм, сообщил РИА Новости председатель ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартин Лудвик.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Эмбарго со стороны РФ не коснулось напрямую чешских садоводов, поскольку производимой ими продукции не хватает для домашнего рынка и его дополняют производители из других стран ЕС, прежде всего, из соседней Польши. Но косвенный результат эмбарго наши садоводы на себе все-таки почувствовали. Ориентированные, в основном, на российский рынок садоводы Польши в один момент лишились его и вынуждены были искать замену в других странах. В итоге это привело к перегреву чешского рынка, прежде всего, в поставках яблок, и снижению закупочных цен на них для производителей в среднем на 20%", — сказал Лудвик.

Он также отметил, что это сделало нерентабельным для небольших хозяйств дальнейшее производство фруктов.

По словам Лудвика, косвенное влияние российских ответных мер оказалось наиболее болезненным именно для садоводов, потому что это связано с долгосрочными процессами развития хозяйств.

"Овощеводы, реагируя на российское эмбарго, смогли уже на другой год после его введения внести определенные коррективы в свои планы, изменив масштабы производства ими отдельных видов продукции в зависимости от конъюнктуры на рынке. Но садоводы, в отличие от них, высаживают плодовые деревья в расчете на пять-десять лет, это серьезная финансовая и производственная инвестиция, не подлежащая оперативному пересмотру", — рассказал председатель ассоциации.

"Поэтому еще одно серьезное влияние российского эмбарго на чешское садоводство, кроме снижения закупочных цен, выразилось в том, что в республике вынужденно уменьшилась общая площадь садов с 17,5 тысяч гектаров до 14 тысяч гектаров, что является весьма значительным показателем со знаком минус", — добавил он.