ПРАГА, 5 авг /ПРАЙМ/. Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Российский рынок для компании Madeta играл до 2014 года ключевую роль, на него поставлялась пятая часть нашей продукции. То, что мы в одночасье лишились его, привело к убыткам в общей сложности на сумму 150 миллионов крон (около 6,5 миллиона долларов)", — сказал Теплы.

По словам руководителя компании, Madeta ежегодно вывозила на российский рынок около 1,5 тысячи тонн молочных изделий, среди которых значительное место занимал сыр Niva.

"Специально для того, чтобы весьма популярный у россиян сыр Niva доходил до потребителей в самых лучших "кондициях", то есть, поставлялся при температуре на 6 градусов ниже, чем прежде, наша компания инвестировала 22 миллиона крон (около 960 тысяч долларов) в закупку нового холодильного оборудования на заводе в городе Чески-Крумлов", — сказал Теплы.

Компания Madeta после введения российского эмбарго оказалась в сложной экономической и производственной ситуации, подчеркнул глава фирмы.

"Но мы никого из работников не уволили, нашли новых потребителей нашей продукции, восстановили потери и успешно продвигаемся далее. При этом мы прекрасно понимаем, что до тех пор, пока действуют санкции в отношении РФ и ответные российские меры, перспектива нашего возвращения на рынок РФ является утопией", — сказал Теплы.