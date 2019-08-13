БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг /ПРАЙМ/. Производство кофе в Колумбии, являющейся мировым лидером на рынке арабики, растет второй месяц подряд после серьезного падения в мае, в июле оно увеличилось на 25,3%, сообщила Национальная федерация продавцов кофе.

Кофе — биржевой товар, измеряется мешками по 60 килограммов. Сами кофейные зерна разделяются на два сорта: робуста и арабика, в небольших количествах производится сорт либерика.

"Производство кофе в Колумбии увеличилось на 5,4% за январь-июль и приблизилось к 8 миллионам мешков по 60 килограмм по сравнению с 7,6 миллионами мешков за первые 7 месяцев прошлого года. В июле производство увеличилось на 25,3% — с 1,05 (миллиона мешков в июле 2018 года) до 1,3 миллиона мешков", — отмечается в сообщении.

Экспорт кофе за январь – июль увеличился на 9,5% и достиг 7,7 миллиона мешков против 7,05 миллиона за аналогичный период прошлого года. В июле поставки выросли на 7,6%, до 1,2 миллиона мешков против 1,1 миллиона мешков в июле 2018 года.

Колумбийские производители кофе столкнулись с большими убытками на фоне падения цен на кофе, которое продолжается уже не один год. Власти страны и федерация выработали срочные меры для поддержки отрасли, в их числе — пересмотр и послабления по выплате долгов для производителей кофе перед аграрным банком, а также изучение возможности продажи кофе производителями без привязки к Нью-Йоркской бирже с акцентом на его качестве.