ВЛАДИВОСТОК, 15 авг /ПРАЙМ/. Свыше 12 тысяч тонн свинины из Чили задержали в Приморье за нарушение оформления груза, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции — замороженного свиного окорока, страна происхождения — Чили, общим весом 12 057,8 тонны", — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отмечают, что задержанный груз прибыл в Приморье морским транспортом. Инспекторы Россельхознадзора установили, что на маркировке и в ветеринарном сертификате неверно указана информация об адресе получателя продукции, а это является нарушением требования Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Груз задержали. Если нарушения будут устранены, то 12 тонн чилийской свинины могут попасть на прилавки приморских магазинов.