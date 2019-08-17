МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Фармацевтическую лактозу впервые начнут производить в России, выпуск объемом до 5 тонн в сутки начнется уже осенью этого года, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Молочный комбинат "Ставропольский" Сергей Анисимов.

Фармацевтическая лактоза высокой степени чистоты (99,8%) необходима в производстве сиропообразных и жевательных лекарств, способствует стабилизации витаминных композиций, обладает хорошей сыпучестью, объемной плотностью и предотвращает сегрегацию смесей. В качестве сырья для получения лактозы используются побочные продукты молочных производств: подсырная сыворотка, кислая творожная сыворотка, молочный сахар-сырец и другие.

По словам Анисимова, до настоящего времени фармацевтическая лактоза импортировалась в Россию из-за рубежа. Объем импортируемой лактозы, по данным ФТС РФ, составляет на сегодняшний день около 18 тысяч тонн в год, основными поставщиками являются Литва и Франция.

"Работы ведутся Ставропольским молочным комбинатом совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом. В разработку технологии производства Минобрнауки было инвестировано 140 миллионов рублей, еще около 400 миллионов рублей составили инвестиции самого комбината. При успешном прохождении испытательного цикла, выпуск фармацевтической лактозы начнется уже осенью этого года, объем производства составит до 5 тонн в сутки", — сообщил Анисимов.

Он отметил, что лактоза российского производства при соответствии мировым стандартам, будет стоить дешевле. "Фармацевтическая отрасль крайне заинтересована в нашем продукте, так как с нами предприятия смогут заключить контракты в рублях и значительно сэкономить на волатильности курсов валют и издержках на логистику и таможенных процедурах", — пояснил Анисимов. На данный момент АО "МКС" уже реализует более 60 тонн в месяц пищевой лактозы, основным покупателем является один из крупнейших региональных агрохолдингов "Золотая Нива".

"Мы готовы увеличить производство пищевой и фармацевтической лактозы в 4 раза… для этого потребуются инвестиции в объеме не менее 30-50 миллионов рублей и стабильный объем качественного сырья. Но приоритетом для нас является закрепление на рынке в качестве поставщика объема именно 5 тонн в сутки, так как именно этот объем заложен в контракт на финансирование с Минобром. Кроме того, мы должны будем отобрать надежных поставщиков сырья для увеличения объема производства, на это уйдет около трех лет", — рассказал он.