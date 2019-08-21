ХАБАРОВСК, 21 авг /ПРАЙМ/. Около 16,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий пострадало в Хабаровском крае из-за паводка, сообщает региональное правительство в среду.

"Всего в регионе от "большой воды" пострадало около 16,6 тысяч гектаров угодий. Это пашни, сенокосы, пастбища в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. Сельхозтоваропроизводители лишились части урожая кормовых и зерновых культур", — говорится в сообщении.

В Хабаровский край прибыл заместитель директора государственного "Россельхозцентра" Дмитрий Говоров. Эта структура поможет оценить ущерб от наводнения и правильно оформить документы для выплат аграриям федеральных компенсаций. Говоров провел совещание с руководством краевого минсельхоза и побывал на сельхозпредприятии "Колос", где в воде оказались 50% посевов зерновых культур и сенокосов, а также пришлось эвакуировать коров с фермы на летние пастбища. Убытки также подсчитывают в ООО "Даниловка", "Вектор" и "Полетное".

"Из средств федерального бюджета возможно возмещение прямых затрат, которые понесли аграрии при выращивании сельхозкультур. Речь идет о приобретении семян, горюче-смазочных материалах, оплате труда, повреждении какой-либо инфраструктуры, либо гибели сельскохозяйственных животных", — приводятся в сообщении слова Говорова.

Акты об ущербе составляют специальные комиссии. В Хабаровском крае комиссии обследовали уже 10,7 тысячи гектаров. Это более 60% от всех угодий, которые оказались подтоплены, в том числе из-за обильных осадков.

Помимо потери части урожая аграриев беспокоит дефицит кормов. Из-за подтопления сенокосов и пастбищ они вынуждены использовать заготовленные на зиму корма. Краевые власти готовятся попросить федеральный Минсельхоз о выделении зерна из инвентаризационного фонда и о введении льготного тарифа на доставку кормов из других регионов.

Из-за паводка в Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.