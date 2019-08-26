КАЛИНИНГРАД, 26 авг /ПРАЙМ/. Калининградские власти ввели карантин из-за африканской чумы свиней на одном из крупнейших предприятий области — "Прибалтийской мясной компании три" в Гусевском городском округе, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, предпринят и проводится полный комплекс карантинных мероприятий, включая ограничение въезда на территорию эпизоотического очага, перемещения продукции животноводства. Карантин на свиноферме ООО "Прибалтийская мясная компания три" указом губернатора установлен до 23 сентября", — говорится в сообщении.

Летом 2018 года вспышка АЧС в Калининградской области затронула как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные свиноводческие предприятия. Все поголовье на этих предприятиях было уничтожено, ущерб им возмещали за счет страховых выплат. По данным на начало 2019 года, поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах сократилось на 99%. Для минимизации рисков распространения вируса проводилась работа по регулированию численности дикого кабана.

По информации регионального правительства, с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась на территориях 12 округов Калининградской области. Были установлены 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях. С начала 2019 года на территории региона регистрировались случаи в дикой фауне. Нестабильная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней сохраняется в соседних государствах.

Африканская чума свиней впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.