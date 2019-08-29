БУЭНОС-АЙРЕС/ЛА-ПАС. Боливия начала поставки говядины в Китай, сообщил президент страны Эво Моралес.

"Исторический день. Боливия начинает экспортировать мясо в Китай. Наша цель как правительства – всегда обеспечивать внутренний рынок, расширяться на внешний рынок и укреплять экономику для замещения импорта", — написал он в Twitter.

Как сообщил глава конфедерации животноводства Оскар Перейра, до конца года в Китай поставят 20 тысяч тонн говядины высокого качества.

Ранее Боливия также договорилась об экспорте мяса с Россией. Одно боливийское предприятие уже получило право экспорта говядины на территорию России.