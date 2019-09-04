ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) подпишет в четверг во Владивостоке контракт с ВЭБ по кредиту на финансирование сельхозпроекта в Якутии, сообщил в среду главный управляющий директор японского банка Тадаси Маэда.

"Завтра будет подписан контракт с Внешэкономбанком по финансированию сельскохозяйственного проекта в республике Саха", — сказал Маэда на одной из сессий пятого Восточного экономического форума.

По его словам, проект называется "Саюри", он подразумевает использование природного газа в теплицах для местного населения. "У них будут свежие овощи высокого качества", — пообещал банкир.

"Мы предоставим ВЭБу кредитную линию а потом ВЭБ переведет эти деньги в рубли и создаст благоприятные условия для развития", — сказал Маэда. Кроме того, сообщил он, у JBIC есть "некоторое взаимодействие" со Сбербанком.

"К сожалению, из-за американских санкций время для инвестиций не самое лучшее, но мы можем обходить негативные последствия американских санкций и реализовать проект в банковской сфере", — заявил Маэда.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.