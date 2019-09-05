БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен /ПРАЙМ/. Аргентина планирует рекордный за последние годы урожай пшеницы в 21 миллион тонн в 2019/2020 сельхозгоду, это на 8% больше урожая прошлого сезона, следует из материалов министерства сельского хозяйства страны.

Во время кампании 2017/2018 годов урожай составил 18,5 миллионов тонн, в 2018/2019 годах – 19,46 миллиона тонн.

Также страна увеличивает и посевные площади с 6,29 миллиона гектаров в прошлом сезоне до 6,6 миллиона гектаров в текущем.

Аргентина входит в число крупнейших поставщиков пшеницы на мировой рынок.